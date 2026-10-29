Salterà, quindi, le gare con Udinese, Manchester United e Sassuolo

Redazione
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Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile

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Niente da fare per Mile Svilar. Il portiere giallorosso oggi ha effettuato degli esami strumentali al quinto dito del piede, ma i medici non hanno dato l'ok per il rientro anticipo. Il belga non ha smaltito il problema al piede accusato in allenamento il 2 ottobre e si rivedrà in campo solamente dopo la sosta di novembre. Salterà, quindi, le gare con Udinese, Manchester United e Sassuolo. L'appuntamento è alla trasferta di Parma in programma il 21 novembre. Tocca ancora a Gollini che non ha sfigurato nelle precedenti partite. Gasp spera di riavere a disposizione Dybala e Koné almeno per la sfida col Sassuolo, Paulo vorrebbe esserci per la trasferta in Inghilterra.

Svilar AS Roma v FC Internazionale

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