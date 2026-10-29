Meno due a Udinese-Roma. Oggi pomeriggio i giallorossi sono tornati ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini che domani non parlerà in conferenza stampa alla vigilia. Allenamento personalizzato per Dybala che non ci sarà alla Dacia Arena. Spera di esserci contro il Manchester United, ma il dolore al polpaccio ancora non è svanito del tutto. Lavoro in campo per Manu Koné che punta alla gara col Sassuolo, l'ultima prima della sosta per le nazionali. Il francese ha aumentato i carichi di lavoro e le sue condizioni migliorano. Out Svilar che tornerà direttamente per la trasferta di Parma in programma il 21 novembre. Allenamento in gruppo per Balerdi che non era sceso in campo martedì col Cagliari a causa di un duro colpo subito a Napoli.