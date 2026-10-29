Ora pure gli ultimi dubbi sono volati via. Pierluigi Gollini non solo è un portiere, ma è anche un numero uno affidabile. Già, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, perché quando si è fatto male Svilar i dubbi della piazza erano forti. Ed invece Gollini in queste 6 partite ha dimostrato tutto quanto di buono aveva fatto vedere anni addietro. "Con il Cagliari è stato straordinario", ha detto Gian Piero Gasperini, uno che quando è arrivato a Trigoria non voleva vederlo neanche in cartolina. I due avevano litigato a Bergamo, tanto che Gollini lasciò l'Atalanta. Poi a Roma si sono invece parlati e chiariti. E il rapporto è cambiato. Anche perché ora è un altro Gollini: più maturo e più consapevole di sè stesso. E presto diventerà anche papà.