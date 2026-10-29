Sergio Conceicao torna sul suo percorso al Milan e rivendica quanto di buono fatto in rossonero: "Era un contesto diverso da quello a cui ero abituato. Ho trovato una squadra con buone qualità individuali, ma senza la stessa struttura in grado di rappresentare le fondamenta della forza della squadra e del rapporto con i tifosi - ha detto al podcast arabo Koora Break -. Nonostante questo, siamo riusciti a vivere sei mesi positivi, raggiungendo due finali e vincendone una contro l'Inter, che in quella stessa stagione sarebbe arrivata in finale di Champions League. Abbiamo inoltre raggiunto la finale di Coppa Italia, eliminando i due avversari che, a mio avviso, erano nella migliore condizione in quel momento: la Roma di Ranieri e l'Inter di Simone Inzaghi".