È Giovanni Manna il protagonista dell'ultimo episodio di 'Colpi da maestro', il podcast di Master Group Sport. Il ds del Napoli ha raccontato alcuni retroscena relativi all'ultima sessione di mercato, ma non solo. E tra le rivelazioni c'è anche quella sull'attuale allenatore della Roma, obiettivo insieme a Conte già nel 2024: "Quando ho firmato con il Napoli (a maggio 2024, ndr) nella mia testa c'erano Gasperini e Conte. Perché Antonio e Gasperini erano due figure forti. Io con Antonio mi sono trovato benissimo, lo ringrazierò per tutta la vita. Mi ha fatto vincere uno scudetto, spero non sia l'ultimo, però oggi è uno scudetto storico e mi ha insegnato tanto, mi ha alzato il livello perché lavorare con un allenatore così esigente, determinato, meticoloso, che non si accontenta mai, ti fa rendere sicuramente di più", ha spiegato Manna. Spazio anche per qualche rammarico, come la fine del rapporto con Lukaku: "Siamo rimasti un po' delusi dal suo comportamento, speravamo di poter stare insieme per tre anni ma poi alla fine le cose sono andate diversamente".