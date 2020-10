Stadio Roma, caos Comune-Regione. Fonseca ritrova Smalling e Petrachi chiede il risarcimento

Dopo qualche muso lungo post Milan, dovuto soprattutto alla tenuta difensiva della squadra, ora Fonseca può sorridere. Il tecnico lusitano ha infatti ritrovato oggi a Trigoria Chris Smalling, assente nell’ultimo periodo a causa di una lieve distorsione al ginocchio. Il difensore inglese ha smaltito il problema e corre verso una convocazione per la sfida con il CSKA Sofia, la prima dal suo turbolento e tormentato ritorno in giallorosso. Ancora dubbi sul suo impiego dal primo minuto, con il tecnico romanista che potrebbe riproporre l’ampio turnover già visto contro lo Young Boys. Servirà infatti far respirare i vari Dzeko, Pedro e Mkhitaryan, sperando nell’impatto di Mayoral e soprattutto nel rientro di Carles Perez, ancora ai box per la tonsillite ma pronto già a tornare nei prossimi giorni. Fonseca parlerà domani alle 14 in conferenza stampa, con la squadra che invece sosterrà la rifinitura in mattinata e limare così gli ultimi dettagli prima di accogliere i bulgari. A presentare la sfida, che verrà diretta dal bielorusso Kolbakov, ci ha pensato già Stefano Beltrame, ex Juventus e attualmente nella rosa del CSKA: “Con la squadra non abbiamo fatto l’analisi della partita tra Roma e Milan, ma io l’ho vista. Non c’era bisogno di vederla per sapere quanto è forte la Roma. Sarà difficile, faremo la nostra partita e poi vedremo. Sono amico con Spinazzola, probabilmente andrò da lui. Abbiamo giocato in Primavera alla Juventus, eravamo in convitto insieme. È nato tutto lì“.

Stadio della Roma, scontro Regione Lazio-Raggi: “Nessun accordo”

All’infuori del campo si è aperto un altro capitolo della storia riguardante il nuovo stadio. Virginia Raggi è intervenuta in mattinata alla conferenza stampa di presentazione del “Conservation Plan” dello Stadio Flaminio, prevedendo un accordo a breve e invocando la firma della Regione Lazio. Prontamente è arrivata anche la risposta regionale, che ha di fatto smentito la prima cittadina romana: “In merito alle affermazioni del sindaco Raggi sulla variante urbanistica relativa al progetto dello Stadio della Roma, si precisa che la Regione Lazio, come da corrispondenza fra gli Uffici di Roma Capitale e le strutture regionali competenti datata 5 agosto 2020, ha sottolineato come non sussistessero ancora le condizioni per arrivare ad un accordo che potesse essere votato dalla giunta regionale e che ci fosse la necessità di approfondimenti tecnici da elaborare in sede congiunta. Alla richiesta di agosto della Regione non è mai seguita una risposta ufficiale da parte di Roma Capitale”. In serata è arrivata anche la nuova replica del Campidoglio: “Forse la Regione Lazio confonde l’Accordo di collaborazione per le infrastrutture con la Convenzione Urbanistica”.



Petrachi chiede 5 milioni di risarcimenti. Il 4 novembre la prima udienza

Oltre al nodo stadio, la nuova proprietà – che ‘sul campo’ ha iniziato da imbattuta l’esperienza capitolina – dovrà affrontare le varie questioni riguardanti la formazione del nuovo gruppo dirigenziale. Tra i papabili in lizza per il ruolo di dg c’era l’ex Umberto Gandini, che ha però allontanato l’ipotetico ritorno: “Il basket mi ha entusiasmato, qui mi trovo benissimo. l calcio è stato la mia vita, dal punto di vista professionale. Detto questo, non ipoteco mai il futuro”. A proposito di ex, prosegue lo scontro tra la Roma e Petrachi dopo il licenziamento del direttore sportivo. Nella relazione finanziaria annuale per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 vengono infatti evidenziati ulteriori dettagli della causa che vede coinvolti proprio l’ex diesse giallorosso e il club. Tra le questioni più scottanti c’è una richiesta di risarcimento per danni di circa 5 milioni di euro chiesta dallo stesso Petrachi, situazione di cui se ne dibatterà nella prima udienza del 4 novembre. Intanto il prossimo 9 dicembre ci sarà l’assemblea degli azionisti, dove tra gli altri argomenti si discuterà l’approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020