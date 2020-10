Trigoria, Smalling torna in gruppo. Ancora out Carles Perez

Buone notizie per Fonseca. Il tecnico portoghese infatti ha ritrovato nell’allenamento di oggi Chris Smalling. L’inglese, dopo la lieve distorsione al ginocchio, ha sostenuto gran parte della seduta in gruppo e corre verso la convocazione per la partita di Europa League CSKA Sofia. Ancora ai box invece Carles Perez, che sta smaltendo la tonsillite che non gli ha permesso di essere a disposizione per la trasferta di Milano. In Europa però dovrebbe esserci, anche per dare respiro sulla trequarti a uno tra Mkhitaryan e Pedro, sollecitati e sfruttati al massimo da Fonseca contro il Milan.

INDISPONIBILI

Amadou Diawara: positivo al coronavirus, in quarantena

Riccardo Calafiori: positivo al coronavirus, in quarantena

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a novembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Carles Perez: tonsillite, rientro nei prossimi giorni

ALLENAMENTO

Fonseca ritrova per l’allenamento post Milan Chris Smalling. L’inglese ha sostenuto parte della seduta in gruppo. Ancora assente Carles Perez, che dovrebbe riaggregarsi con i compagni nei prossimi giorni.

PROBABILI FORMAZIONI

Fonseca potrebbe riproporre un ampio turnover soprattutto dopo la sfida dispendiosa di San Siro. In porta tornerà Pau Lopez, mentre nonostante il probabile ritorno, Smalling potrebbe comunque partire dalla panchina con Juan Jesus e Fazio di nuovo nel pacchetto a tre. Villar, Bruno Peres e Santon in campo con Cristante in mediana, mentre un turno di riposo potrebbe essere concesso a Pedro e Dzeko, con Pellegrini sulla trequarti e lo scalpitante Borja Mayoral in attacco, tenuto completamente a riposo contro il Milan.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Cristante, Villar, Santon; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral