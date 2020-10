Roma, convocata per il 9 dicembre alle 15 l’assemblea degli azionisti

Novità importanti in casa Roma. Il club ha comunicato infatti il che il prossimo 9 dicembre alle ore 15 si terrà l’assemblea degli azionisti presso la sede di Viale Tolstoj in prima convocazione, la seconda convocazione eventualmente prevista nello stesso orario ma il giorno successivo. Tra i temi sul tavolo della discussione, nella parte straordinaria, ci sarà la “proroga della delega e incremento dell’ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all’aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall’assemblea in data 28 ottobre 2019“. Mentre invece per quel che riguarda la parte ordinaria tra i temi all’ordine del giorno ci sarà l’approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020. Di seguito i dettagli:

L’Assemblea degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, per il giorno 9 dicembre 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 dicembre 2020 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1) Informativa ai soci ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.23 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 58 della direttiva (UE) 2017/1132

in merito all’art. 2447 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Proroga della delega e incremento dell’ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in

relazione all’aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall’assemblea in data 28 ottobre 2019;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1) Approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998;

2.1) Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);

2.2) Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante);

3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio

Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.