Roma, Pedro carica sui social: “Complimenti alla squadra, ora sotto con l’Europa League”

Pedro, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto fare i complimenti alla squadra per la prestazione di ieri sera contro il Milan. L’attaccante spagnolo guarda già oltre, alla sfida di Europa League di giovedì sera contro il Cska Sofia, dove però potrebbe giovare di un turno di riposo. Fonseca infatti lo ha sempre schierato titolare in tutte le partite ufficiali di questo inizio di stagione. Ecco il post dello spagnolo: “Complimenti a tutta la squadra per non essersi mai arresa e aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la prossima partita di Europa League con lo stesso spirito combattivo!”.