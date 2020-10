Roma-CSKA Sofia, domani la conferenza di Fonseca alle 14

Ancora apnea calcistica per la Roma di Fonseca. Dopo la trasferta con il Milan subito testa all’impegno di Europa League contro il CSKA Sofia, in programma giovedì sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Il tecnico giallorosso parlerà in conferenza stampa domani alle ore 14, dopo che la squadra avrà sostenuto la rifinitura delle 11.20 a Trigoria, dove verranno limati gli ultimi dettagli tattici prima della gara. Fonseca dovrebbe proporre ancora un ampio turnover, come già mostrato contro lo Young Boys. In attacco Borja Mayoral dovrebbe far respirare Edin Dzeko: lo spagnolo è stato tenuto a riposo contro il Milan e la sua freschezza atletica potrebbe aiutare la squadra ad essere più pericolosa in avanti. Staffetta consueta anche in porta, con Pau Lopez che rimpiazzerà Mirante, tra i migliori in campo a San Siro.