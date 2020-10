Stadio Roma, Raggi: “A breve firmerò gli atti, ora tocca alla Regione”

Nuove dichiarazioni di Virginia Raggi riguardanti lo Stadio della Roma. La sindaca stamattina è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del “Conservation Plan” dello Stadio Flaminio. “Siamo qui per parlare del Flaminio, non di altri stadi – ha dichiarato interpellata sul progetto di Tor di Valle –. Sarò breve: gli atti con città metropolitana sono pronti e li firmerò a breve. Attendiamo la firma da parte della Regione”.

Virginia Raggi ha voluto rispondere così alle perplessità che proprio nelle ultime ore erano emerse. Si era parlato di un probabile nuovo slittamento del voto al 2021 per l’invalidità delle delibere: senza questi testi non si può andare al voto a e quegli atti ancora non sono pronti. Virginia Raggi accelera e promette la firma a breve. Ora la palla passa a Zingaretti.