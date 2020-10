Roma-Cska Sofia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Altro impegno europeo per la Roma. Continua il tour de force della squadra di Fonseca che giovedì sera affronterà il Cska Sofia per la seconda giornata del girone di Europa League. I giallorossi, al debutto europeo all’Olimpico, saranno impegnati contro la squadra bulgara motivata a muovere la classifica dopo la sconfitta in casa contro il Cluj. Il Cska sarà guidato da Dobromir Vitov, vice allenatore appena promosso dopo l’esonero di Stamen Belchev.

Roma-Cska Sofia: le probabili formazioni

Fonseca, forte della vittoria sul campo dello Young Boys, dovrebbe fare ricorso ad un massiccio turnover in vista del match di domenica contro la Fiorentina. In attacco tornerà Borja Mayoral, ancora in cerca della prima rete in maglia giallorossa. A centrocampo probabili maglie da titolari per Villar e Cristante, sulle fasce spazio a Bruno Peres e Santon. L’impegno europeo potrebbe permettere di ritrovare la maglia da titolare a Fazio e Pau Lopez.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibañez, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Santon; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Anton, Mattheij, Mazikou; Youga, Sankharé; Sinclair, Tiago Rodrigues, Henrique; Sowe.

Roma-Cska Sofia: orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Roma-Cska Sofia sarà trasmessa giovedì 29 novembre alle 21.00 in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.