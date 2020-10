Stadio Roma, Regione Lazio: “Al momento nessun accordo con il Campidoglio”

Continua il botta e risposta tra Comune e Regione in merito al futuro del progetto Tor di Valle. Dopo le parole di Virginia Raggi, la Regione Lazio ha emesso un comunicato per chiarire la vicenda rispondendo alle dichiarazioni della Sindaca. Questa la nota ufficiale: “In merito alle affermazioni del sindaco Raggi sulla variante urbanistica relativa al progetto dello Stadio della Roma, si precisa che la Regione Lazio, come da corrispondenza fra gli Uffici di Roma Capitale e le strutture regionali competenti datata 5 agosto 2020, ha sottolineato come non sussistessero ancora le condizioni per arrivare ad un accordo che potesse essere votato dalla giunta regionale e che ci fosse la necessità di approfondimenti tecnici da elaborare in sede congiunta. Alla richiesta di agosto della Regione non è mai seguita una risposta ufficiale da parte di Roma Capitale”. In mattinata erano arrivate le dichiarazione di Virginia Raggi, che durante la conferenza stampa di presentazione del “Conservation Plan” dello Stadio Flaminio, si era mostrata fiduciosa per l’accordo finale in merito al progetto Tor di Valle. “Sarò breve: gli atti con città metropolitana sono pronti e li firmerò a breve. Attendiamo la firma da parte della Regione”.