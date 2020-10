Roma a due facce: davanti è bella e dietro balla. Tanti tiri, ma Mirante è sotto stress

Il 3-3 con il Milan è un po’ la rappresentazione plastica di questo inizio stagione della Roma. Nei numeri, la squadra di Fonseca rispecchia alla perfezione i valori dei suoi uomini in campo. L’attacco è di quelli importanti, probabilmente sul podio della Serie A. Dzeko, Pedro e Mkhitaryan portano qualità ed esperienza che pochi altri possono vantare. Dietro invece c’è ancora qualcosa da mettere a posto e per il momento la squadra di Fonseca è tutt’altro che solida. In attesa che Smalling possa alzare il livello e portare equilibrio.

Mirante sotto stress: troppi interventi

Il compito più difficile per Fonseca in questo inizio di campionato è quello di ritrovare solidità difensiva. Antonio Mirante a 37 anni sta giocando forse una delle sue migliori stagioni in carriera, ma il numero uno romanista ha bisogno di una protezione maggiore davanti alla porta. Sono 19 le sue parate da inizio stagione (con sette gol incassati), una cifra che lo mette al quinto posto in Serie A e che gli ha garantito due clean sheet contro Verona e Udinese. Il Milan primo in classifica ha subìto 18 tiri, ma solo quattro reti (tre dai giallorossi ieri sera). Solo Cagliari, Sassuolo, Genoa e Verona hanno costretto i propri portieri a fare più interventi rispetto alla Roma. Un dato che stride se messo in correlazione ai tiri subiti per partita, che sono 9.8 e posizionano la squadra di Fonseca al quarto posto tra chi ne incassa di meno. Segno preoccupante che troppo spesso gli attaccanti avversari riescono a inquadrare la porta.

Attacco top: Pedro, Mkhitaryan e Dzeko volano

Come detto, la Roma è una creatura a due facce. E se dietro c’è ancora tanto da fare, davanti i tre tenori Dzeko, Mkhitaryan e Pedro lavorano già alla grande. I giallorossi sono il sesto attacco della Serie A con 11 reti (2.2), scaturite dai 75 tiri tentati (35 in porta, meglio solo Sassuolo e Atalanta). Due gol alla Juve, tre al Milan, addirittura cinque al Benevento, che hanno rimediato alle partite poco ispirate contro il Verona (mancava però Dzeko) e l’Udinese (vinta 1-0). L’uomo chiave al momento è l’armeno, che non ha ancora segnato la sua prima rete, ma che continua a sfornare assist. La mancanza di gol per “Micky” però è solo un caso. Dei tre, è lui quello che ha tirato di più con 14 tentativi. Due in più di Pedro e tre in più di Dzeko, che negli ultimi anni è sempre stato un top di categoria in questa classifica. Domenica prossima contro la Fiorentina proverà a sfatare questo piccolo tabù.