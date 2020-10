Roma, difficile il ritorno di Gandini: “Il basket mi entusiasma”

Si allontana il ritorno alla Roma di Umberto Gandini. L’ex amministratore delegato della società giallorossa, tra i candidati per il ruolo di nuovo dg giallorosso, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui parla del suo nuovo incarico nella Lega Basket Serie A: “Il basket mi ha entusiasmato, qui mi trovo benissimo”. Nei giorni scorsi si era ipotizzato un suo ritorno a Trigoria, dopo la prima esperienza dal 2016 al 2018, ma queste sue parole lo allontanano dal mondo del calcio, almeno per ora. “Il calcio è stato la mia vita, dal punto di vista professionale. Detto questo, non ipoteco mai il futuro”. Insomma Gandini lascia ancora una porta aperta alla possibilità di tornare nel mondo del calcio e – perché no – nella Roma. Ad oggi però queste dichiarazioni tolgono l’attuale amministratore delegato della Lega Basket dalla lunga lista dei candidati al ruolo.