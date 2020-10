La moglie di Smalling contro lockdown e mascherine: “Ora basta Italia” – FOTO

Sam Smalling prosegue nelle sue lotte extra campo e stavolta sui social ha voluto esporsi riguardo la situazione Covid. La moglie del difensore romanista ha infatti condiviso su Instagram una articolo della BBC con riferimento alle proteste di piazza in Italia dopo le nuove restrizioni imposta dall’ultimo DPCM. “Non giustifico la violenza, ma quando è troppo è troppo”, ha scritto lady Smalling, “Sì, Italia. Dobbiamo iniziare a considerare gli effetti collaterali del lockdown, dell’indossare le mascherine e dell’alimentare la paura delle persone e metterli a paragone con il virus“. Non è la prima volta che Sam Smalling dimostra attenzione verso le dinamiche di attualità e di interesse sociale: noto è infatti il suo impegno sia a favore del veganesimo sia nella promozione di uno stile di vita sano equilibrato, fatto di alimentazione controllata, meditazione e rispetto per la natura e gli animali.