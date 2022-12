Solbakken, il Bodo lo ‘blocca’. Samp su Shomurodov e aumenta la concorrenza per Depay

Ultima settimana di vacanza per i calciatori della Roma che si ritroveranno il 12 dicembre a Trigoria, mentre per il 15 è in programma la partenza per il Portogallo. Dove ci sarà Zalewski, mentre non verrà convocato Solbakken. L’ostruzione del club norvegese è totale. "Solbakken ha un contratto con il Bodø fino al 31 dicembre e sarà un nostro giocatore fino alla stessa data", precisa il club. Le buone notizie invece arrivano direttamente da Dubai, dove prosegue il lavoro di recupero dall’infortunio di Wijnaldum. Il centrocampista tornerà a disposizione di José Mourinho già dal ritiro in Portogallo, con un lavoro personalizzato propedeutico ad un suo completo recupero programmato per la metà di gennaio.