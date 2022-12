Roma, da Smalling a Kumbulla: la difesa è un rebus. E Mourinho vuole garanzie

Lo Special One è preoccupato, in estate voleva il quinto centrale e adesso potrebbe perdere il migliore della rosa

Daniele Aloisi

Natale si avvicina e i tifosi della Roma vorrebbero trovare un solo regalo sotto l’albero: il rinnovo di Smalling. La situazione del centrale inglese è ingarbugliata e quello che doveva essere un prolungamento semplice, è diventato più complicato del previsto. Pinto vuole evitare un Mkhitaryan bis e Mourinho non si vuole privare di uno dei suoi ‘fedelissimi’. L’ex United ha il contratto in scadenza nel 2023 e, come spiegato dall’agente, non esiste una clausola per il rinnovo automatico. La decisione finale spetta a lui, appena raggiunto il 50% delle presenze parlerà con il club giallorosso. L’Inter è alla finestra ma i giallorossi proveranno a convincere Chris a restare a Trigoria per almeno altre due stagioni. Lo Special One è preoccupato, in estate voleva il quinto centrale e adesso potrebbe perdere il migliore della rosa. Inoltre gli altri elementi del pacchetto arretrato non danno garanzie. Kumbulla è ormai ai margini della squadra. L’albanese gioca col contagocce, tra campionato e coppa ha collezionato solo 4 presenze (49’ complessivi).

Mancini ha rinnovato il contratto fino al 2027. Il suo prolungamento ha scaturito diverse polemiche tra i tifosi a causa delle performance poco brillanti dell’ex Atalanta. Infine c’è Ibanez. Il brasiliano aveva iniziato alla grande l’anno con prestazioni super e la chiamata in nazionale. L’errore al derby ha macchiato la sua stagione, ma non per Mourinho che lo considera intoccabile. Mentre per la società non è incedibile. Infatti è uno di quei calciatori che potrebbe essere sacrificato, in caso di bisogno, per risanare le casse del club. Nella difesa della Roma regna il caos e il tecnico portoghese vuole garanzie per ripartire nel 2023 con uno spirito diverso.

Da Soyuncu a Ndicka: i nomi per la difesa — Ruotano diversi nomi per la difesa e Pinto deve iniziare a guardarsi intorno. Il rinnovo di Smalling è una priorità ma anche in caso di prolungamento Mourinho vuole almeno un centrale di livello. Soyuncu sembra essere sfumato. Il turco è vicino all’Atletico Madrid, così come è complicato vedere Ndicka in maglia giallorossa. Su di lui ci sono tanti club della Premier. C’è anche la possibilità di andare all’assalto di Hiroki Ito. Classe 1999, gioca nello Stoccarda e all’occorrenza può giocare anche nel ruolo di terzino sinistro. La sua valutazione è intorno ai 7 milioni di euro. Inoltre la Roma è anche caccia di un portiere: piacciono Vicario e Falcone per sostituire Rui Patricio. Lo Special One vuole una rivoluzione dietro per poter competere con le big del campionato.