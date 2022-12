Zalewski si taglia le ferie per il ritiro in Portogallo

Vina e Zalewski, però, non hanno davanti molti giorni di vacanza. L’uriguaiano è tornato prima del polacco, ma anche quest’ultimo – dimostrando vero attaccamento ai colori sociali – si taglierà qualche giorno di ferie per andare in ritiro con la squadra in Portogallo, così come Vina. La partenza è prevista per il 15 dicembre, ma il gruppo giallorosso si ritroverà a Trigoria tre giorni prima, il 12, per cominciare la seconda preparazione già nel centro sportivo di casa.