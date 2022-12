Roma, aumenta la concorrenza per Depay. Sull’olandese anche il Manchester United

La Roma è al lavoro per regalare a Mourinho i rinforzi richiesti. Uno degli ultimi nomi accostati ai giallorossi è quello di Memphis Depay, attaccante olandese del Barcellona con il contratto in scadenza a giugno. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS però, sul calciatore non ci sono solo i giallorossi: al momento il club più interessato è il Manchester United. Per il classe '94 si tratterebbe di un ritorno ad Old Trafford dopo la parentesi dal 2015 al 2017 nella quale però aveva realizzato appena 7 gol in 53 partite.