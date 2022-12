Un gioco di incastri. Se parte Caputo l’idea è il prestito di Shomurodov

Shomurodov sull'altra sponda del calcio genovese, poco più di due anni dopo la sua prima esperienza italiana? E' un'idea che la Sampdoria accarezza da tempo e che fa parte di un delicato gioco di incastri, sempre che nei prossimi giorni gli scenari societari non mutino, come scrive Filippo Grimaldi su La Gazzetta dello Sport. Ma, intanto, sotto la guida del diesse Baldini, che guiderà tutte le operazioni in entrata, la dirigenza blucerchiata ragiona su possibili scenari basati rigorosamente sui prestiti E così l'attaccante della Roma, ex Genoa, dov'era arrivato all'inizio di ottobre 2020, dunque già con una buona conoscenza del campionato italiano, è diventato un possibile obiettivo.