Wijnaldum, rientro sempre più vicino. Inter su Smalling

Se bastasse l'entusiasmo per giocare in Serie A, allora Gini Wijnaldum sarebbe già pronto a fare il titolare il 4 gennaio contro il Bologna, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Peccato, però, che l'aspetto fisico conta eccome e lui in Olanda lo sta curando in modo maniacale. Nei suoi aggiornamenti quotidiani su Instagram, ha postato una story intento a svolgere scatti in palestra. Indosso la maglia d'allenamento della Roma e sul viso un sorriso che comunica felicità. Sì, perché Gini sta seguendo con successo un programma dettagliatissimo stilato dai preparatori di Mourinho. Per adesso non ci sono stati intoppi e la visita del 15 dicembre, in cui i medici dovranno verificare il suo stato fisico a seguito della frattura alla tibia, potrebbe diventare solo una formalità.