Gelo Bodo: “Solbakken a fine anno”

Ad oggi il norvegese non partirà con i nuovi compagni, poiché il Bodo ancora non ha dato il famoso nulla osta a farlo allenare con la Roma. Wijnaldum migliora sempre di più

Da una parte un allarme sempre più forte, dall’altra una speranza crescente. Ma a leggerla con pieno ottimismo, in casa Roma professano cauta fiducia, scrive Marco Juric su Il Tempo. Stiamo parlando delle situazioni che riguardano Solbakken e Wijnaldum, i due calciatori che, per motivi diversi, tengono occupati i pensieri di José Mourinho. A poco più di una settimana dalla partenza per il ritiro in Algarve l’allenatore portoghese ancora non sa se potrà contare sull’attaccante norvegese.

Allo stato attuale Solbakken non partirà con i nuovi compagni, poiché il Bodø ancora non ha dato il famoso nulla osta a farlo allenare con la Roma. E difficilmente lo farà nei prossimi giorni. L’ostruzione del club norvegese è totale. “Solbakken ha un contratto con il Bodø fino al 31 dicembre e sarà un nostro giocatore fino alla stessa data“, precisa il club norvegese contattato da Il Tempo. La firma a parametro zero non è andata giù e non sembra esserci margine per una deroga, nonostante il campionato sia fermo fino al prossimo aprile. Tiago Pinto intanto continua a tenere in piedi i “negoziati di pace” con la dirigenza norvegese con la speranza di strappare l’ok prima del 15 dicembre.

Le buone notizie invece arrivano direttamente da Dubai, dove prosegue il lavoro di recupero dall’infortunio di Wijnaldum. L’olandese ha postato sui propri profili social una serie di scatti che lo ritraggono sorridente in spiaggia. Ma quello che ha fatto tornare il sorriso ai tifosi della Roma è stato un video, ricondiviso anche dal club, in cui effettua alcuni scatti durante una seduta in palestra, a conferma dei netti miglioramenti post operazione. Il centrocampista tornerà a disposizione di José Mourinho già dal ritiro in Portogallo, con un lavoro personalizzato propedeutico ad un suo completo recupero programmato per la metà di gennaio.