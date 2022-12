Roma e Inter occasione sfumata: Soyuncu verso l’Atletico Madrid

Tra le due litiganti la terza gode, ed anche in questa sessione di mercato il noto proverbio sembra più attuale che mai. Come riportato da Calciomercato.com infatti Roma e Inter vedono sfumare un loro potenziale acquisto. Si tratta di Caglar Soyuncu difensore turco classe '96 in scadenza con il Leicester che sembra stia per percorrere la strada che lo porterà alla corte del Cholo Simeone all'Atletico Madrid. I giallorossi sono a caccia di un centrale e c'è la grana Smalling. Se l'inglese non dovesse rinnovare Pinto dovrà correre ai ripari a giugno.