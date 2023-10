Smalling recupera: col Monza verrà convocato. Totti: “Roma tra alti e bassi”

Pinto segue per la difesa Dier del Tottenham e Chalobah del Chelsea. Domani la conferenza stampa di Mourinho

Chris Smalling è pronto a tornare. Ma difficilmente lo farà da titolare contro il Monza. Il difensore inglese, infatti, oggi è tornato a lavorare sul campo e ha continuato quel percorso di riavvicinamento che dovrebbe portarlo a giocare a San Siro contro l'Inter. Mourinho domani in conferenza stampa scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Il mister parlerà alle 14.30. Paredes è diffidato e rischia di saltare la sfida di San Siro con l'Inter. Per questo Mourinho nelle prossime ore valuterà il da farsi. Difficilmente il portoghese lascia fuori calciatori solo perché sono in diffida, ma l'avanzamento di Cristante (grazie al ritorno di Llorente) potrebbe consigliare cautela. In attacco, invece, l’assenza pesante per ora è Dybala, ma con Lukaku che segna una media di un gol a partita, in avanti la Roma non ha problemi. Strategicamente, ci sarà sempre più spazio per la formula dei due centravanti.

Nel Monza forse non ci sarà Gomez: popo la positività di Pogba, arriva anche quella del Papu Gomez. Secondo quanto riportatato da Relevo l'argentino ha assunto una sostanza proibita. Francesco Totti è tornato a parlare della Roma: "Ci sono alti e bassi, ma la Roma è guidata da un grande allenatore come José. Spero riesca a portare la squadra al massimo livello possibile". La Roma sta riflettendo se puntare o meno su un altro difensore durante il mercato di gennaio. Come riporta Gazzetta.it sono diversi i nomi presi in esame dal gm Tiago Pinto: oltre al solito Solet del Salisburgo, il profilo seguito con maggior interesse è quello di Dier del Tottenham e Chalobah del Chelsea. L'agente di Edoardo Bove è oggi a Trigoria, ma non per parlare del rinnovo del calciatore giallorosso. Il procuratore è nel centro sportivo per altri giocatori, e le parti si incontreranno prossimamente per discutere del prolungamento del centrocampista.

