Paredes, assist e crescita. Oggi torna in gruppo ma pesa la diffida con vista San Siro

L'argentino migliora di partita in partita e difficilmente Mourinho ci rinuncerà domenica. Occhio al giallo però, col quinto in 9 partite andrebbe in squalifica

Francesco Balzani Collaboratore

Manca solo un all'appello, e oggi risponderà presente dopo una giornata di scarico da jet-leg. Leandro Paredes tornerà a lavorare in gruppo, nella speranza che possano farlo pure Smalling e Sanches. L'argentino non è reduce da infortuni ma dalla traversata in Sudamerica dove ha partecipato (con 10' contro il Paraguay) alla doppia vittoria dell'Argentina che ha proiettato Messi e compagni in cima al girone per le qualificazioni Mondiali. Nell'ultima sfida col Perù l'ex juventino è rimasto a guardare, tanto meglio per Mourinho che lo avrà stanco solo del viaggio. Perché ora serve il Paredes visto contro il Cagliari, quello in grado di fornire quella verticalità di qualità che è una manna dal cielo per Lukaku e Belotti. E' stato un diesel Leo, partito con un buon rombo contro la Salernitana per poi perdere metri fino a inizio ottobre.

Quando ha capito che misure prendere a centrocampo risultando tra i migliori con Frosinone, Servette e Cagliari appunto dove si è mosso in mostra anche per due assist al bacio. Ora c'è il Monza e la spada di Damocle di una squalifica dopo i 4 gialli rimediati finora (l'ultimo, insensato proprio in Sardegna). L'argentino, infatti, è diffidato e rischia di saltare la sfida di San Siro con l'Inter. Per questo Mourinho oggi valuterà il da farsi. Difficilmente il portoghese lascia fuori calciatori solo perché solo diffida, ma l'avanzamento di Cristante (grazie al ritorno di Llorente) potrebbe consigliare cautela. In questo caso Bryan si ritroverebbe al fianco di Bove. Altrimenti sarebbe riproposta la coppia di mediani davanti alla difesa con Paredes delegato al circolo palla e Cristante alla legna dura.

