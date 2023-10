Roma, ore calde per il rinnovo di Bove: l’agente è a Trigoria

La volontà è quella di blindarlo allungando per altri due anni l'attuale scadenza fissata per il 2025

Edoardo Bove è pronto a prolungare il suo contratto con la Roma. La notizia circolava già dalla scorsa settimana e oggi l'agente del giocatore si trova a Trigoria. Il centrocampista giallorosso è a un passo dal rinnovo e il suo ingaggio subirà un notevole aumento. La volontà è quella di blindarlo allungando per altri due anni l'attuale scadenza fissata per il 2025. Il numero 52 si è conquistato la fiducia di Mourinho che lo ha 'salvato dalla Serie C' e lo ha messo al centro del progetto. È stato protagonista anche con la Nazionale Under 21 e ha smaltito un piccolo problema alla caviglia destra. Domenica si gioca un posto da titolare contro il Monza.