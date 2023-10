Monza, Gomez positivo al doping: verrà sospeso per due anni

Un nuovo caso di doping sconvolge il calcio. Dopo la positività di Pogba, arriva anche quella del Papu Gomez. Secondo quanto riportatato da Relevo l'argentino ha assunto una sostanza proibita. Il giocatore ha da poco ricevuto la squalifica dalla UEFA e si tratta di due anni di sospensione. L'ex Atalanta aveva firmato con il Monza da svincolato e qualche giorno fa aveva lanciato una frecciatina a Mourinho: "Lo ricordo solo per la finale di Budapest". Domenica non scenderà in campo contro i giallorossi. Il trequartista sarebbe risultato positivo ai tempi del Siviglia prima del Mondiale. Secondo la versione del calciatore, nei giorni antecedenti aveva avuto una brutta serata che lo aveva portato a bere uno sciroppo da uno dei suoi figli senza prima consultare i medici del club. Risultato positivo al controllo antidoping a novembre 2022, il Papu potrebbe perdere i titoli vinti successivamente con Argentina e Siviglia. Nessun rischio invece per Nazionale e club: secondo il Codice Mondiale Antidoping, all'articolo 11, la squadra sarebbe sanzionata con la perdita del titolo solo in caso di violazioni alle norme antidoping commesse da più di due componenti della squadra.