Mercato Roma, piace Chalobah per rinforzare la difesa a gennaio

Con Kumbulla che non rientrerà prima di gennaio dopo la rottura del crociato e Ndicka verso la coppa d'Africa a gennaio, la Roma sta riflettendo se puntare o meno su un altro difensore durante il mercato di gennaio. Come riporta Gazzetta.it sono diversi i nomi presi in esame dal gm Tiago Pinto: oltre al solito Solet del Salisburgo, il profilo seguito con maggior interesse è quello di Dier del Tottenham: l’inglese - vecchia conoscenza di Mou, in grado di giocare sia in difesa che in mediana - continua a non trovare spazio con gli Spurs. Il suo contratto con il club del presidente Levi scadrà a giugno ma non è escluso che l’addio possa essere anticipato di sei mesi e, in quel caso, la Roma sarebbe pronta a farsi sotto. Sui radar giallorossi è spuntato anche il nome di Chalobah del Chelsea, mentre la strada che porta a Jerome Boateng sembra di difficile percorrenza (l’ex Bayern dovrebbe continuare la sua carriera in Arabia Saudita).