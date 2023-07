Si complica la trattativa per Scamacca, El Shaarawy rinnova. Serra saluta la Serie A

La Roma continua a muoversi in sede di calciomercato. Uno degli ultimi nomi finiti sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Renato Sanches, centrocampista in uscita dal PSG. Sarebbe lui l'alternativa a Frattesi, sul quale potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. José Mourinho sta valutando il suo profilo, se darà l'ok verranno allacciati i contatti col PSG. Più logica sarebbe ovviamente una proposta in prestito da parte dei capitolini, come accaduto lo scorso anno con Wijnaldum. L'ostacolo è ovviamente l'ingaggio da circa 6,5 milioni che la Roma non intende pagare. Oltre al tema centrocampista, Tiago Pinto sta lavorando per regalare allo Special One un nuovo centravanti che possa sostituire l'infortunato Abraham. Le due piste principali portano a Patson Daka e Gianluca Scamacca. Per l'attaccante zambiano, arrivato al Leicester due anni fa per 30 milioni, la possibilità di "spuntare" un prestito è più ampia, visto che le Foxes sono retrocesse in Championship, il che presenta due controindicazioni: il giocatore che non vuole scendere di categoria e il club inglese che vuole “liberarsi” del suo pesante ingaggio, 4,3 milioni di euro. Per l'ex Sassuolo invece, la trattativa sembra essere più complicata visto che il West Ham non spingerebbe per liberarsene. Scamacca è sbarcato nel nord est di Londra per 36 milioni più altri 6 di bonus appena un anno fa e nonostante il suo rendimento non sia stato quello atteso, gli "Hammers" lo tratterrebbero ben volentieri. La Roma dal canto suo, ha già l'accordo con il giocatore che non ha mai nascosto la volontà di tornare a Trigoria. Chi invece proseguirà la sua avventura in giallorosso è Stephan El Shaarawy. A renderlo noto è lo stesso club giallorosso che sui propri canali social ha pubblicato un video con protagonista proprio il numero 92 che ha rassicurato tutti: "Ciao Zio, ti pare che non torno. Ci vediamo presto".Il Faraone si è dimostrato una pedina fondamentale nello scacchiere di José Mourinho e il prolungamento di contratto è il lieto fine cercato e voluto da entrambe le parti.