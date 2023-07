Voglia di gol. Nuovo centravanti: con Scamacca c’è già l’accordo, Daka segna di più

Adesso che l'incubo dei 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno è di fatto alle spalle (anche se l'obiettivo è stato solo sfiorato e non raggiunto), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, spazio al piano B che poi è quello di andare a completare il piano di rafforzamento della Roma. Ad iniziare dalla scelta del centravanti. Già, perché la priorità oggi a Trigona è la caccia ai gol della prossima stagione, considerando che Tammy Abraham sarà fuori fino a febbraio ed Andrea Belotti viene dalla peggior stagione di una punta da trent'anni a questa parte (zero gol in 31 partite di Serie A). Ed allora il mirino è ben fisso sulla Premier League, dove la Roma da un paio di anni cerca con continuità un po' tutti i suoi rinforzi principali. E stavolta, in particolare, l'occhio di Tiago Pinto si è posato su Gianluca Scamacca e Patson Daka, 24 anni per entrambi. Il g.m. giallorosso spera di poter dare il nuovo centravanti a José Mourinho entro il raduno del prossimo 10 luglio, quando Ja Roma tornerà a lavorare in quel di Trigoria. Non sarà facile. però, perché la Ruma va a caccia di un prestito. Per Scamacca la Roma con il giocatore ha già un accordo di massima su tutto, ma c'è da convincere gli inglesi a lasciarlo andare in prestito oneroso, cosa assai complicata. Gli Hammers, infatti. chiedono anche un eventuale obbligo di riscatto, mentre la Roma è ferma al diritto.