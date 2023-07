Dall’Inghilterra: il West Ham non spinge per cedere Scamacca. La situazione

Gli Hammers non vorrebbero lasciar andare l'attaccante ex Sassuolo. La trattativa per il ritorno a Roma si complica

Gianluca Scamacca è uno degli attaccanti più chiacchierati di questa prima fase del calciomercato estivo. L'attaccante è nel mirino di Roma e Milan in particolare ma come riportato dal portale inglese Givemesport, il West Hamnon spingerebbe per lasciarlo andare, soprattutto in prestito. Scamacca è sbarcato nel nord est di Londra per 36 milioni più altri 6 di bonus appena un anno fa e nonostante il suo rendimento non sia stato quello atteso, gli "Hammers" lo tratterrebbero ben volentieri. La Roma dal canto suo, ha già l'accordo con il giocatore che non ha mai nascosto la volontà di tornare a Trigoria. La palla ora passa alle due società anche se la trattativa non sembra essere delle più semplici.