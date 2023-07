El Shaarawy, per il rinnovo manca solo l’annuncio ufficiale: “Ci vediamo presto”

L'ultimo video pubblicato sui social dal club giallorosso non lascia spazio ad interpretazioni: "Ti pare che non torno a Roma?"

Il matrimonio tra la Roma e Stephan El Shaarawy proseguirà anche nelle prossime stagioni. A renderlo noto è lo stesso club giallorosso che sui propri canali social ha pubblicato un video con protagonista proprio il numero 92 che ha rassicurato tutti: "Ciao Zio, ti pare che non torno. Ci vediamo presto". Questo il messaggio di El Shaarawy che ha risposto ad una finta conversazione con l'account ufficiale della Roma. Per il rinnovo dunque manca solo l'annuncio ufficiale che arriverà nei prossimi giorni. Come riportato da Sky Sport, l'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2025. Il Faraone si è dimostrato una pedina fondamentale nello scacchiere di José Mourinho e il prolungamento di contratto è il lieto fine cercato e voluto da entrambe le parti.