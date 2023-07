Ibanez racconta Mourinho: “Fantastico viverlo ogni giorno, ma è un bipolare nato”

Una stagione complicata, fatta di alti e diversi bassi. Roger Ibanez ha chiuso un'annata in cui negli ultimi mesi il suo posto da titolare è stato più in bilico, soprattutto con la crescita di Llorente. Il difensore della Roma ha trovato comunque la nazionale, poi ha coronato la sua estate con il matrimonio. Nella giornata di ieri il brasiliano è stato ospite in patria del programma Bola nas Costas su 'Rede Atlantida', in cui ha raccontato alcune curiosità, tra cui un pensiero su José Mourinho nello spogliatoio: "È fantastico viverlo giorno dopo giorno. È curioso il fatto che sia un bipolare nato, nel senso che un giorno ride con te e l'altro non puoi nemmeno salutarlo . Se sarebbe adatto come ct del Brasile? Si adatterebbe facilmente, ma il suo futuro lo conosce solo lui".

Poi un retroscena di mercato: "Quando c'era Rodrigo Caetano come dirigente, l'Internacional aveva mostrato interesse per me. All'epoca giocavo nel Fluminense, ma il mio club non voleva prestarmi né cedermi a un altro club brasiliano". Un pensiero anche su Carlo Ancelotti, che sembrava destinato alla panchina del Brasile:"È un grandissimo allenatore, se ne parla in tutto il mondo ma io non ho più notizie di voi". Ibanez rivela anche la sua poca passione per il calcio in tv: "Non guardo molto calcio nella vita di tutti i giorni. Mi fermo a guardare magari quando mio papà sta vedendo una partita, ma già vivo calcio tutti i giorni. Va bene così". Infine un piccolo passo indietro, al suo arrivo all'Atalanta:"L'inizio è stato difficile in Serie A, perché si gioca a un tocco e la velocità è molto più alta. Io ero rimasto inizialmente alla velocità del calcio brasiliano". Sull'avventura in Conference e Europa League ha poi aggiunto: "L'abbiamo giocata sin dall'inizio con l'obiettivo di vincere come l'Europa League quest'anno. La Conference era una cosa grande per il club perché era la prima storica edizione di quella competizione. In Italia c'è la Serie A, la Coppa Italia e le coppe europee. Si pensa prima al campionato e se si arriva tra le prime quattro ci si qualifica in Champions, mentre se si arriva quinto o sesto si va in Europa League o Conference". Ibanez ha poi parlato della possibilità di vincere lo Scudetto: "Quello è il sogno di tutti i tifosi. La Roma è un club con un gigante, quindi già conosci la pressione che i tifosi ti metteranno perché sono molto passionali, quindi è normale. L'importante è dare il meglio per cercare di vincere".