Roma, proposto Renato Sanches: Mourinho lo valuta, ma l’ingaggio è molto alto

La Roma è tornata su Renato Sanches. Dopo il lungo corteggiamento del Milan un anno fa, il matrimonio col PSG sembra essere fallito. Solo 27 presenze e meno di 1000 minuti, appena due gol e diversi infortuni. Con l'arrivo di Luis Enrique avrà probabilmente ancora meno spazio e per questo Jorge Mendes si sta guardando attorno. Come riporta 'calciomercato.com', la Roma è uno dei club a cui è stato offerto il centrocampista portoghese. I giallorossi cercano altri rinforzi dopo Aouar, con Frattesi sempre caldo ma incerto. José Mourinho sta valutando il suo profilo, se darà l'ok verranno allacciati i contatti col PSG. Più logica sarebbe ovviamente una proposta in prestito da parte dei capitolini, come accaduto lo scorso anno con Wijnaldum. L'ostacolo è ovviamente l'ingaggio da circa 6,5 milioni che la Roma non intende pagare.