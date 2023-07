Serie A, Serra dice addio: sarà dismesso dall’Aia

Si dividono le strade di Marco Serra e l'Associazione Italiana Arbitri. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il fischietto di Torino pagherà a caro prezzo l'episodio avvenuto in Cremonese-Roma con José Mourinho. Serra infatti verrà dismesso dal ruolo a partire dal prossimo 3 luglio, giorno in cui l'Aia ufficializzerà la lista degli arbitri per la prossima stagione. Non solo il litigio con lo Special One, a Rocchi (designatore arbitrale) non sono piaciuti gli atteggianti avuti dal direttore di gara piemontese dopo il grave episodio di Cremona. La decisione quindi è stata presa per motivi disciplinari, oltre che tecnici, e l'ufficialità verrà comunicata nei prossimi giorni.