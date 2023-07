Agente Spinazzola: “Non ha chiesto la cessione, ma valuteremo offerte con la Roma”

Leonardo Spinazzola è uno dei nomi che la Roma considera cedibile, soprattutto vista la scadenza del contratto nel 2024 e un rinnovo che al momento non sembra essere una priorità per nessuna delle parti. L'agente dell'esterno giallorosso, Davide Lippi, ha parlato a 'tuttomercatoweb.com': "Come sapete tutti c'è un mercato in atto, il giocatore ha un anno di contratto e non ha chiesto di andare via dalla Roma, per cui vedremo quello che succederà. Se arriveranno delle offerte, le valuteremo assieme alla Roma, ma non c'è questa urgenza. Il giocatore è della Roma e sta bene, ci sono due o tre situazioni che potrebbero arrivare ma tutto in estrema tranquillità valuteremo insieme alla Roma". Su Spinazzola in questi giorni ci sono stati movimenti dall'Arabia Saudita, ma per ora nessuna mossa concreta.