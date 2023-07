Scamacca non si nasconde: “Ho la Roma nel cuore”. E Pinto prepara il rilancio

Il mercato della Roma può entrare nel vivo. L'obiettivo principale resta sempre Gianluca Scamacca, che oggi ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' del suo desiderio di vestire nuovamente la maglia giallorossa: "Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. E sapete quali sono i due colori del mio cuore. Ma adesso sono un giocatore del West Ham e, nonostante tutte le voci, anche qui mi trovo bene. Sono convinto che Mourinho mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora". Chiarissimo il concetto dell'attaccante classe '99, per cui Tiago Pinto è pronto però a fare uno sforzo. La Roma in queste ore potrebbe alzare l'asticella aumentando la cifra del prestito oneroso, con il West Ham che cercherà di prendere tempo puntando almeno all'obbligo di riscatto legato alla Champions.E nel frattempo anche Morata rimane in lista, ma i giallorossi possono muoversi solo in prestito. L'altro nome è Taremi del Porto, che piace anche al Milan ma nelle ultime ore è spuntato il pressing dell'Al-Hilal con uno stipendio da 15 milioni a stagione. Lo stesso club che sarebbe pronto pure a offrire un contratto faraonico a Nicolò Zaniolo: 120 milioni in 4 anni e la clausola da 35 milioni pagata al Galatasaray. Con tanto di percentuale nelle casse della Roma.