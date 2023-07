Roma, Shomurodov è in uscita: il Lecce ha messo gli occhi su di lui

Dopo un mese di fuoco per Pinto non si ferma il lavoro sul fronte delle cessioni. Infatti, sono ancora diversi gli esuberi in casa Roma che dovranno trovare una squadra entro settembre. Uno è Eldor Shomurodov. L'ex Genoa arrivato due estati fa è finito ai margini della rosa e dopo gli ultimi 6 mesi deludenti allo Spezia è pronto a ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport su di lui c'è l'interessamento del Lecce. L'uzbeko potrebbe trasferirsi in Salento, ma difficilmente a titolo definitivo.