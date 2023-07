Roma, mercato d’attesa: Scamacca aspetta, Pinto va al rialzo

Tiago Pinto è tornato ieri dalla breve vacanza portoghese e da oggi si ritufferà nelle trattative più urgenti, scrive Marco Juric su La Repubblica. Per l’ attacco il nome di Scamacca rimane in pole position, nonostante il West Ham continui a mantenere il punto sul prestito. Non se ne parla. Il calciatore, pur avendo espresso chiaramente l’intenzione di trasferirsi alla Roma, non punterà i piedi con il club inglese.

Dopo l’esordio in amichevole lunedì, ieri è volato in Australia insieme alla squadra e aspetta passi in avanti da parte delle due società. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra la Roma e il West Ham che proverà a rilanciare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinati risultati sportivi (gol e presenze).

La Roma per l’attaccante non vuole spendere, per questo l’ipotesi Morata rimane più un sogno di mezza estate che ipotesi davvero concreta. L’Atletico non ha intenzione di venderlo e valuta il suo cartellino circa 12 milioni di euro. In più c’è il problema ingaggio: lo spagnolo viaggia a circa 8 milioni l’anno. Cifre fuori mercato per i parametri messi a bilancio dalla Roma per la punta. In prestito o niente. Le indicazioni sono chiare, nonostante il pressing di Mourinho nell’avere prima possibile a disposizione il nuovo numero 9.