Roma, Sanches in lizza ma i muscoli non danno garanzie: 52 volte out in tre anni

Il portoghese nell'ultima stagione al Psg si è fermato per 21 partite, ma anche in passato i numeri fanno riflettere. Mourinho non è convinto, ma il suo nome resta uno dei possibili arrivi

Francesco Balzani Collaboratore

Due Renato Sanches e mezzo non fanno un Bryan Cristante. Non è una valutazione tecnica, ma l’analisi dei minuti giocati nelle ultime stagioni dai due centrocampisti. Il portoghese è uno dei nomi attenzionati da Pinto per rinforzare la mediana di Mourinho ma i numeri non sono dalla sua parte. Molti concentrano l’attenzione sull’ultima stagione di Sanches che al Psg è stata decisamente deludente. Il portoghese ha dovuto saltare 21 partite (comprese quelle con la nazionale lusitana) a causa di diversi infortuni muscolari tanto da totalizzare a fine anno appena 902’ di gioco.

Ma negli anni precedenti le cose non erano andate molto meglio. Il massimo di minuti giocati da Sanches in stagione è stato 1905’ nel 2015-2016 quando giocava con la maglia del Benfica. Cristante, ad esempio, solo nell'ultimo anno ne ha giocati oltre 2900'. Poi sempre presenze a singhiozzo per un totale di cinquantadue partite saltata per problemi fisici negli ultimi tre anni. Un freno importante nella candidatura che resta sullo sfondo a Trigoria. Mourinho nutre dubbi pure sulla tenuta caratteriale di un giocatore che ha mezzi tecnici importanti ma non è riuscito a sfondare né al Bayern Monaco né al Psg.