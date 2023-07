Roma, Kristensen sempre più vicino: il Leeds lo esclude dai convocati

Il danese arriverà in prestito secco dal club inglese e abbraccerà di nuovo Llorente. Il Leeds lo ha escluso dall'amichevole con il Manchester United

Ramsus Kristensen è sempre più vicino alla Roma. Dopo aver trovato l'accordo per il prestito secco del terzino destro, infatti, Pinto aveva messo in ghiaccio l'affare che nelle ultime ore si è sbloccato. A testimoniare l'imminente annuncio è arrivata la decisione del Leeds che ha escluso il danese dalla lista dei convocati per l'amichevole con il Manchester United. Kristensen, cercato dalla Roma anche un anno fa, andrebbe a rinforzare la fascia destra che vedrà la partenza di uno tra Celik e Karsdorp. Mourinho conta di averlo a disposizione entro la prossima settimana.