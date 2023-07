Scamacca vuole solo la Roma. E Pinto alza l’offerta per il prestito oneroso

Gianluca Scamacca ha sempre voluto la Roma. Anche quando si è presentato il Milan, anche quando ha provato a bussare la Juve , anche quando l’amico Frattesi lo ha “tradito” preferendo l’Inter come riporta Calciomercato.com. Il suo desiderio - ribadito oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport - è quello di tornare nella città in cui è cresciuto e in cui vivono ancora la mamma e la sorella con le quali ha un legame molto forte.I primi contatti tra Roma e West Ham risalgono a circa un mese fa. I giallorossi lo hanno chiesto in prestito oneroso, ma il club inglese ha sempre ribadito di voler inserire l’obbligo di riscatto magari vincolato alle presenze. Un anno fa d’altronde Scamacca era sbarcato a Londra per quasi 40 milioni.

La Roma in queste ore alzerà l’asticella aumentando la cifra del prestito oneroso e forte della spinta dell’attaccante che in giallorosso potrebbe rivalutarsi anche in ottica futura. Il West Ham prende tempo, ma vorrebbe spuntare almeno l’obbligo legato alla qualificazione in Champions. Mourinho è convinto di poter far spiccare il volo a Scamacca dopo l’annata grigia in Premier, ma sul taccuino continua ad avere pure i nomi di Morata e Taremi che per ragioni diverse però sono di più difficile attuazione.