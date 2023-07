Roma, annullata l’amichevole col Tottenham: gli Spurs affronteranno il Lion City

Mourinho non affronterà la sua ex squadra, ma sarà felice di tornare in Portogallo. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il programma

La Roma non partirà per l'Asia a fine luglio. I giallorossi hanno dovuto rinunciare alla tournée a causa di mancati pagamenti. Salta anche l'amichevole di lusso contro il Tottenham che era in programma il 26 luglio a Singapore. Ad annunciarlo è il sito che ha messo in vendita i biglietti per il match. Gli Spurs affronterano il Lion City Sailors nella Tiger Cup. Mourinho non affronterà la sua ex squadra, ma sarà felice di tornare in Portogallo. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il programma e la Roma svolgerà la seconda parte del ritiro nel paese della penisola iberica.