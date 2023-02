Zaniolo inserito in lista Uefa ma spunta un certificato medico. C’è anche Karsdorp

Il 22 giallorosso non tornerà a Trigoria per i prossimi 10 giorni, poi il nuovo consulto medico. Nel frattempo il club non lo esclude dalla lista per il match contro il Salisburgo. Insieme a lui anche Karsdorp

Il mercato giallorosso

A Trigoria non tramonta il nome di Luis Muriel. Il colombiano ha sperato fino alla fine di lasciare l'Atalanta e arrivare alla Roma. Il suo contratto scadrà a giugno anche se la formazione bergamasca ha una opzione per il prolungamento di un altro anno: era un nome fatto da Mourinho, potrà tornare d'attualità in estate. La Roma resta attenta alla situazione Muriel, soprattutto perché ci sarà la possibilità di prenderlo a parametro zero. Un altro nome accostato al club giallorosso nella finestra di mercato invernale, è Houssem Aouar. Pinto aveva avuto dei contatti con il centrocampista e avrebbe sondato l'ipotesi di portarlo nella capitale già a gennaio. Tuttavia, il francese non era convito del progetto sportivo giallorosso e ora ha trovato l'accordo con il Betis. Il club spagnolo deve solo sistemare alcuni dettagli prima di ufficializzare il primo colpo in vista della nuova annata.