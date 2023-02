Foti, un mese di squalifica: insulti all’arbitro e minacce a dirigente Cremonese

Un mese di squalifica per Foti, espulso durante la partita contro la Cremonese. Questo è quanto decreto dal Giudice Sportivo che gli contesta gli insulti all'arbitro e minacce ad un dirigente della Cremonese. Dopo il cartellino rosso, inoltre, il vice di Mourinho avrebbe fatto ricorso a espressioni blasfeme e imprecazioni minacciose alla direzione arbitrale davanti agli spogliatoi. Prima sanzione per Mancini, accusato di comportamenti non regolamentari in campo, Mourinho e Rui Patrício. Espulso anche il preparatore atletico Rapetti per contestazioni all'operato degli ufficiali di gara, out fino al 9 febbraio.