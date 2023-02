Calciomercato, il Betis anticipa Roma e Milan: trovato l’accordo con Aouar

Nella sessione invernale di mercato, il nome di Aouar era stato più volte accostato alla Roma. Pinto aveva avuto dei contatti con il centrocampista e avrebbe sondato l'ipotesi di portarlo nella capitale già a gennaio, visto il contratto col Lione in scadenza a giugno. Tuttavia, il francese era convito del progetto sportivo giallorosso e ora ha trovato l'accordo con il Betis. Il club spagnolo, infatti, secondo quanto riportato da Goal, deve solo sistemare alcuni dettagli prima di ufficializzare il primo colpo in vista della nuova annata. Il club biancoverde ha battuto la concorrenza non solo della Roma, ma anche di Milan e Siviglia. Aouar si aggregherà alla nuova squadra il prossimo luglio, non appena il contratto col Lione scadrà ufficialmente.