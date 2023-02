Roma, allenamento alla vigilia dell’Empoli: c’è Wijnaldum. Presente anche Oliveras

A due giorni dalla cocente sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese, per la Roma è già vigilia di campionato. Quest'oggi i giallorossi si sono ritrovati al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per preparare al meglio il match di domani alle 18 contro l'Empoli di Zanetti. Ancora in gruppo il neo acquisto Llorente così come Georginio Wijnaldum che si avvicina sempre più al ritorno in campo. Non è escluso che l'olandese non possa scendere in campo per qualche minuto contro i toscani. La squadra ha svolto prima degli esercizi atletici per poi passare al lavoro con il pallone. Presente insieme alla prima squadra anche Jan Oliveras, terzino sinistro classe 2004 della Primavera.