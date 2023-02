Roma, Zaniolo in lista Uefa. Presenta un certificato, esentato dagli allenamenti

Il numero 22 giallorosso confermato tra i giocatori a disposizione per l'Europa, per questioni legali e legate al Fair Play Finanzairio. Inoltre ha presentato un certificato medico per non allenarsi nei prossimi 30 giorni

La Roma conferma Nicolò Zaniolo nella lista Uefa. Una scelta, quella della società, fatta panche per evitare eventuali ripercussioni legali. Ma non solo, perché tra i motivi c'è quello legato al Fair Play Finanziario: se Zaniolo non fosse stato inserito, non avrebbe generato una plusvalenza utile agli occhi della Uefa se questa estate verrà ceduto. Poi, legale: escludere un calciatore titolare fino a 20 giorni fa dalla lista di una competizione internazionale per presunti comportamenti irrispettosi verso la società, potrebbe scaturire un arbitrato. Non solo, perché secondo quanto riportato da Gianluca Lengua su 'ilmessaggero.it', c’è poi un'altra questione. Martedì 31 gennaio, il giorno prima dell'invio della lettera Ansa, il calciatore ha anche fatto arrivare un certificato medico alla Roma in cui è riportato che non potrà allenarsi per i prossimi 30 giorni per uno status psicofisico di incompatibilità con l’attività agonistica. Oggi l'attaccante è stato convocato a Trigoria per la visita di accertamento, in cui si è stabilito che avrà bisogno realmente di un periodo di pausa. Zaniolo, quindi, sarà esentato dagli allenamenti e tra 10 giorni dovrà sostenere una nuova visita per accertare il suo stato psicologico.