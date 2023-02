Roma, la Uefa non pubblica la lista A: “Deve essere sottoposta a specifici controlli”

La Roma, entro i termini di scadenza (ieri a mezzanotte), ha consegnato la lista A alla Uefa ma sul sito dell'organo europeo non è ancora stata pubblicata. A sciogliere il mistero ci ha pensata la stessa Uefa tramite un comunicato: "Per la stagione 2022/23 AS Roma e İstanbul Başakşehir FK hanno accettato specifiche restrizioni sportive sui giocatori appena trasferiti che possono includere nella loro lista A ai fini della partecipazione alle competizioni UEFA per club". Queste l'inizio della nota che fa riferimento al settlement agreement annunciato a inizio settembre: "Per questo specifico motivo, la Lista A presentata dall'AS Roma e İstanbul Başakşehir FK entro la scadenza di ieri deve essere sottoposta a specifici controlli da parte dell'Organo di Controllo Finanziario del Club e la loro pubblicazione è rinviata fino al termine di essi “. La Uefa controllerà che la Roma rispetti i parametri stabiliti tra cui il divieto di registrazione di nuovi calciatori a meno che il "bilancio della Lista A" (la differenza tra costi dei giocatori esclusi e quelli inseriti) non sia positivo.